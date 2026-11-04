В МИД жестко отреагировали на решение Канады против российских хоккеистов МИД РФ: отказ Канады выдавать визы спортсменам РФ нарушает Олимпийскую хартию

Москва4 ноя Вести.Отказ Канады выдавать визы спортсменам из России грубо нарушает Олимпийскую хартию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

Также действия правительства Марка Карни нарушают правила проведения международных соревнований Международной федерации хоккея, которые предписывают стране – организатору чемпионата содействовать в получении въездных виз всем командам, участвующим в состязаниях, подчеркнула она.

Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии. Ее пункт 5 гласит, что спортивные федерации должны придерживаться принципов политического нейтралитета и быть свободными от любого "внешнего воздействия", в том числе и со стороны национальных правительств сказала Захарова

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) обязана вернуть российские национальные команды на международные турниры, включая мужское мировое первенство, запланированное в Германии с 14 по 30 мая.

В ответ премьер Канады Марк Карни пообещал, что российским и белорусским спортсменам не дадут визы для для участия в чемпионате мира на канадской территории, пока продолжается украинский конфликт.