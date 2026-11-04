"Недооценены": в IIHF отреагировали на бойкот игр со сборной России по хоккею IIHF: возвращение сборных России сопряжено со значительными трудностями

Москва4 ноя Вести.Возвращение российских хоккейных сборных на международные турниры сопряжено со значительными трудностями, включая визовые и въездные требования, а также меры безопасности. Об этом заявили в Международной федерации хоккея (IIHF).

Так в организации прокомментировали отказ ряда европейских сборных от игр против российских хоккеистов, а также заявление премьер-министра Канады Марка Карни о том, что россияне и белорусы не получат визы в страну для участия в предстоящем чемпионате мира. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.

В представленной CAS информации, немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований, усугубляемые ограниченным временем, поскольку до некоторых мероприятий осталось всего несколько недель говорится в сообщении IIHF

В Международной федерации хоккея отметили, что последствия решения CAS были "значительно недооценены".

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев завил, что страны, которые угрожают и шантажируют IIHF бойкотом турниров с участием россиян, будут разгромлены в судах.