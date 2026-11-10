Москва10 ноя Вести.Министерство спорта России просит взять на контроль ситуацию с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ИС "Вести" рассказал глава спортивного ведомства РФ Михаил Дегтярев.

Он призвал собрать внеочередной исполком для решения данного вопроса.

Мы просим созвать внеочередной исполком и взять на отдельный контроль вот этот кейс с Россией, Канадой, в перспективе Германией, которая тоже там что-то заявляет на тему чемпионата мира по хоккею с участием России сообщил Дегтярев

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. По решению суда, Федерация должна обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF сезона 2026/27: в конце года молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде, в мае 2027-го взрослый ЧМ - в Германии.

Однако в IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS. Сборные Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии, Дании и Чехии объявили, что не будут играть против России. А премьер Канады Марк Карни и вовсе заявил, что россиянам "однозначно" будет отказано в визах на молодежный чемпионат мира. В самой Федерации понадеялись на добровольный отказ на участие сборной России в международных соревнованиях.