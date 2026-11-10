В IIHF понадеялись на добровольный отказ России от участия в ЧМ по хоккею Член совета IIHF Ларссон допустил добровольный отказ России от ЧМ по хоккею

Москва10 ноя Вести.Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что федерация надеется на добровольный отказ сборной России от участия в чемпионате мира. Об этом сообщило издание Iltalehti.

Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали сказал Ларссон

По его словам, на данный момент он не считает какие-либо решения невозможными, при этом важно искать разные пути для продолжения работы. На вопрос о том, что могло бы побудить Россию отказаться от участия, он ответил, что это трудно сказать и об этом нужно спрашивать самих россиян.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Федерация должна обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF сезона 2026/27: в конце года молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде, в мае 2027 года взрослый ЧМ - в Германии.

В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS. Там сообщили, что ведут диалог со всеми затронутыми национальными федерациями, включая Федерацию хоккея России, чтобы найти конструктивный путь, отвечающий интересам мирового хоккея. Сборные Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии, Дании и Чехии объявили, что не будут играть против России. Премьер Канады Марк Карни заявил, что россиянам "однозначно" будет отказано в визах на молодежный чемпионат мира.