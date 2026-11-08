Норвегия надеется выступить на МЧМ по хоккею вместо России Норвегия хочет выставить свою команду на МЧМ по хоккею вместо РФ

Москва8 ноя Вести.Федерация хоккея Норвегии (NIHF) выразила надежду, что сможет принять участие в молодежном чемпионате мира 2027 года вместо сборной России вопреки решению Международной федерации хоккея (IIHF) и Спортивного арбитражного суда (CAS).

Заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

Ряд стран-участниц заявили, что не будут участвовать или встречаться с Россией, если им придется играть с ней на чемпионате. Это вселяет надежду, что окончательное решение о нашем участии в чемпионате мира в Канаде в декабре еще не принято заявил генеральный секретарь NIHF Петтер Салстен

Российская молодежная сборная должна вернуться в турнир, что автоматически переводит норвежскую команду в дивизион 1А, поскольку из всех, кто прошел на чемпионат, она обладает самым низким рейтингом.

Надежды норвежцев связаны с тем, что несколько местных федераций отказались выполнять требования IIHF и CAS. Команда Швейцарии заявила, что не выйдет играть против РФ 27 декабря. Канада в свою очередь отказала российским спортсменам в визах, что не позволит им принять участие в играх в Эдмонтоне и Ред-Дире.