Москва8 нояВести.Федерация хоккея Норвегии (NIHF) выразила надежду, что сможет принять участие в молодежном чемпионате мира 2027 года вместо сборной России вопреки решению Международной федерации хоккея (IIHF) и Спортивного арбитражного суда (CAS).
Заявление было опубликовано на официальном сайте организации.
Ряд стран-участниц заявили, что не будут участвовать или встречаться с Россией, если им придется играть с ней на чемпионате. Это вселяет надежду, что окончательное решение о нашем участии в чемпионате мира в Канаде в декабре еще не принятозаявил генеральный секретарь NIHF Петтер Салстен
Российская молодежная сборная должна вернуться в турнир, что автоматически переводит норвежскую команду в дивизион 1А, поскольку из всех, кто прошел на чемпионат, она обладает самым низким рейтингом.
Надежды норвежцев связаны с тем, что несколько местных федераций отказались выполнять требования IIHF и CAS. Команда Швейцарии заявила, что не выйдет играть против РФ 27 декабря. Канада в свою очередь отказала российским спортсменам в визах, что не позволит им принять участие в играх в Эдмонтоне и Ред-Дире.