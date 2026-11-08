SIHF: Россия вернется на МЧМ по хоккею в 2027 году вместо Норвегии

Россия заменит Норвегию на молодежном ЧМ-2027 по хоккею SIHF: Россия вернется на МЧМ по хоккею в 2027 году вместо Норвегии

Москва8 ноя Вести.Сборная России будет играть в группе В вместо команды Норвегии на чемпионате мира, сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) направила хоккейным ассоциациям план расписания молодежного чемпионата мира.

Согласно плану, сборная России, которая не участвовала в предыдущих чемпионатах, займет десятое место в рейтинге молодежного чемпионата мира 2027 года, заменив Норвегию в расписании говорится в сообщении SIHF

Там также отметили, что Норвегия будет понижена в классе.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, включая молодежное первенство, которое пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира.