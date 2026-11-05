CAS: IIHF не предоставила достаточных доказательств для недопуска россиян

В CAS повторно объяснили решение допустить Россию до хоккейных соревнований CAS: IIHF не предоставила достаточных доказательств для недопуска россиян

Москва5 ноя Вести.Международная федерация хоккея не предоставила достаточных доказательств для обоснования недопуска сборных России на турниры под эгидой IIHF. Об этом говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда.

CAS вынужден был повторно высказаться по поводу этой темы, учитывая реакцию в мире на свое решение.

Коллегия пришла к выводу, что IIHF не представила достаточных доказательств для обоснования правовых оснований, препятствующих участию российских команд сообщила пресс-служба CAS

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к соревнованиям под эгидой организации с сезона-2026/27.

Позже Дания, Латвия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Чехия и Австрия заявили о бойкотировании матчей со сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

Кроме того, Финляндия пригрозила отказаться от проведения молодежного чемпионата мира 2028 года в случае допуска россиян.