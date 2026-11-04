Доминик Гашек признал, что CAS прав в своих доводах по допуску сборных России

Экс-вратарь Гашек согласился с доводами CAS по допуску сборных России Доминик Гашек признал, что CAS прав в своих доводах по допуску сборных России

Москва4 ноя Вести.Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею и московского "Спартака" Доминик Гашек в беседе с порталом iSport.cz признал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) правильно мотивировал допуск российских хоккеистов до международных соревнований.

Только сегодня я как следует выслушал обоснование решения арбитражного суда. И, по сути, к сожалению, вынужден с ним согласиться сказал хоккеист

В то же время он возмутился, что Международная федерация хоккея (IIHF) и Чешская федерация хоккея (ЧФХ) объясняли отстранение россиян от соревнований "рисками для безопасности". По мнению Гашека, они должны были обосновывать эту меру якобы их причастностью к конфликту на Украине.

Послушайте, я уже более четырех лет публично критикую IIHF и неоднократно лично говорил [главе ФХЧ] Петру Бржизе: хватит лгать людям и выставлять их идиотами! Не надо объяснять отсутствие российских команд какими-то рисками для безопасности… Никто им, как говорится, не поверил. Русские над ними потешались, хоккейная общественность была сбита с толку. А в итоге и суд отправил всю эту чертову чушь в мусорную корзину пожаловался Гашек

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) обязана вернуть российские национальные команды на международные турниры, включая мужское мировое первенство, запланированное к проведению в Германии с 14 по 30 мая.

В ответ хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии заявили, что хотят отказаться от матчей с российской сборной. Команда Латвии не сможет сыграть с россиянами из-за законодательного запрета, принятого властями страны. Также с россиянами отказалась играть сборная Австрии.

Премьер Канады Марк Карни, в свою очередь, пообещал, что российским и белорусским хоккеистам не дадут въехать на территорию его страны для участия в чемпионате мира, пока продолжается конфликт на Украине.

Юрист Анна Козьменко, представляющая Федерацию хоккея России в CAS, отмечала, что IIHF могут принудить к допуску россиян на международные соревнования через суд.