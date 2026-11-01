Фицо поддержал решение CAS и усомнился в ценности хоккейного золота без России

Фицо усомнился в ценности хоккейного золота без России Фицо поддержал решение CAS и усомнился в ценности хоккейного золота без России

Москва1 ноя Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных на международные хоккейные турниры. Высказывание словацкого политика передает Hlavný denník.

Фицо отметил, что всегда отвергал втягивание спорта в политику.

И я всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами, которые, бесспорно, относятся к самым лучшим в мире указал премьер-министр Словакии

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и отменил решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении России.

Бывший президент IIHF Рене Фазель позитивно оценил такое решение CAS, но также он обратил внимание на наличие неурегулированных организационных сложностей.

Президент украинской Федерации хоккея Сергей Мазур выступил против возвращения россиян на международные соревнования.