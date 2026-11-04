Сборная Австрии отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею-2027

Австрийцы отказались играть с россиянами на ЧМ по хоккею-2027 Сборная Австрии отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею-2027

Москва4 ноя Вести.Сборная Австрии отказывается играть с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2027 года, заявил управляющий директор Федерации хоккея Австрии Александр Хельвиг.

В то же время он отметил, что до начала чемпионата ситуация еще может измениться.

Наша позиция достаточно ясна: пока идет война, мы выступаем против участия России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть с Россией цитирует Хельвига телерадиокомпания ORF

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) обязана вернуть российские национальные команды на международные турниры, включая мужское мировое первенство, запланированное к проведению в Германии с 14 по 30 мая.

В ответ хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии заявили, что хотят отказаться от матчей с российской сборной. Команда Латвии не сможет сыграть с россиянами из-за законодательного запрета, принятого властями страны.

Кроме того, премьер Канады Марк Карни сообщил, что хоккеистам России и Белоруссии не станут выдавать визы для участия в чемпионате мира на территории страны, пока продолжается конфликт на Украине.

Юрист Анна Козьменко, представляющая Федерацию хоккея России в CAS, отмечала, что IIHF могут принудить к допуску россиян на международные соревнования через суд.