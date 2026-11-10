Дегтярев рассказал, что грозит хоккейным сборным, бойкотирующим матчи с РФ Дегтярев: сборным грозят технические поражения за бойкот матчей с Россией

Москва10 ноя Вести.Национальным командам других стран, бойкотирующим матчи со сборной России по хоккею, будут засчитываться технические поражения. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

Те, кто будут бойкотировать матчи со сборной России, будут получать технические поражения сказал Дегтярев

В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS. По словам члена совета IIHF, главы Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, Международная федерация хоккея надеется на добровольный отказ сборной России от участия в чемпионате мира.