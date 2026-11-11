Москва11 ноя Вести.Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель допустил отмену молодежного чемпионата мира в связи с отказом Канады выдавать визы российским спортсменам и недопуском на турнир даже под нейтральным флагом россиян, у которых уже есть визы.

До этого спортивный телеканал TSN сообщил, что правительство Канады уведомило национальную хоккейную ассоциацию и IIHF, что визы россиянам оформлять не будут. Это стало ответом Оттавы на включение сборной России в расписание соревнований.

Надо смотреть, хотя найти другого организатора турнира будет сложно. До старта чемпионата остается пять-шесть недель, и я не вижу выхода из этой ситуации. Может, его стоит отменить, поскольку перенести его в другое место трудно - для этого надо искать место проведения, а в другое время все молодые игроки заняты в своих лигах… Говорить о российской пропаганде среди местных политиков слишком просто, это часть демагогии у них, давление прессы, болельщиков заявил Фазель в беседе с ТАСС

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил вернуть российские команды на соревнования. В ответ ряд ведущих европейских хоккейных федераций заявил, что сборные не желают играть с командой России.