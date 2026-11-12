Семь федераций хоккея выступили против расписания МЧМ с участием россиян

Семь федераций хоккея выступили против графика молодежного ЧМ с россиянами Семь федераций хоккея выступили против расписания МЧМ с участием россиян

Москва12 ноя Вести.Представители семи национальных хоккейных федераций не поставили подписи под календарем матчей молодежного чемпионата мира (МЧМ), на котором сборная России заменила норвежцев. Соответствующую информацию приводит газета Die Zeit, ссылаясь на главу Немецкой федерации хоккея Франка Лутца.

8 ноября IIHF разослала федерациям обновленное расписание, в котором в число участников включена сборная России.

До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил вернуть российские команды на соревнования. В ответ ряд ведущих европейских хоккейных федераций заявил, что сборные не желают играть с командой РФ.

Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс (определение окончательного состава участников МЧМ – прим. ред.) еще на несколько недель для нас немыслимо заявил Лутц

Ранее спортивный телеканал TSN сообщил, что правительство Канады уведомило национальную хоккейную ассоциацию и IIHF, что визы россиянам оформлять не будут. Это стало ответом Оттавы на включение сборной России в расписание соревнований.

Молодежный чемпионат мира должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF)Рене Фазель высказал мнение, что этой организации следует рассмотреть возможность отмены МЧМ в связи с позицией властей Канады.