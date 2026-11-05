Москва5 ноя Вести.Отказ Канады выдать визы российским хоккеиста для участия в молодежном чемпионате мира объясняется страхом поражения. Об этом "Матч ТВ" заявила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что попытка прикрыться в этом вопросе политикой в данном случае не работает.

По большому счету, здесь можно прикрыться политикой, но на самом деле они боятся проиграть. Они столько лет без нас царствовали и хорошо себя чувствовали сказала Роднина

Депутат также напомнила, что не только в хоккее, но и в других видах спорта россиян не хотят видеть из-за боязни конкуренции с ними.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские хоккеисты не получат визы в страну для участие в молодежном чемпионате мира-2027, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.