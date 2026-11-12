Москва12 ноя Вести.Публичные заявления премьер-министра Канады Марка Карни об отказе в визах российским хоккеистам – проявление русофобии. Об этом заявил ИС "Вести", комментируя ситуацию с допуском хоккейных сборных России к международным соревнованиям, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Премьер-министр Канады 4 ноября заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном мировом первенстве, которое пройдет в стране с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Канадская сторона намерена запретить участие даже тем российским игрокам, которые находятся внутри страны.

Русофобия. Другого [объяснения] у меня нет. Когда премьер-министр выходит и заявляет публично о том, что он не даст визы нашим хоккеистам, как это можно назвать? Родина хоккея вроде бы. Ему делать больше нечего отметил Фетисов

По словам депутата, такое поведение – это не попытка вытеснить сильного соперника с мировой арены, а политизированная история.

Тем более давно не участвовали, давно не выигрывали. Нет, это чисто политизированная история, которая кроме вот коллапса дипломатического, я бы так сказал, ничего из себя не представляет. Конечно, это ужасно само по себе, и тот факт, что в НХЛ, в Канаде, в Америке наши ребята, профессиональные хоккеисты, "звездят", собирают стадионы, дают им зарабатывать денег, раздеваются в одной раздевалке с европейцами, с канадцами, с американцами, играют против таких же по набору команд. Нет ни конфликтов никаких, нет никаких проблем. Да и вообще странно для меня было заявление, [можно было] от кого угодно ждать, кроме как от канадского премьер-министра заключил Фетисов

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттава отказала российским хоккеистам в выдаче въездных виз для участия в молодежном чемпионате мира, потому что испугалась честной борьбы на льду.