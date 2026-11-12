Москва12 ноя Вести.Дискриминация российских спортсменов в последние 10 лет нанесла экономический и моральный ущерб, который нужно взыскивать в судах, при этом суммы компенсаций могут быть огромными. Об этом заявил ИС "Вести" двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Накануне сообщалось, что представители семи национальных хоккейных федераций отказались подписывать календарь матчей молодежного чемпионата мира, на котором сборная России заменила норвежцев. Тем временем правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF) о том, что не будет выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира.

Я считаю, что здесь надо добиваться и предъявлять еще и экономические все претензии. Мне кажется, это будет единственным правильным решением. Ущерб не только экономический, но и моральный. Допустим, мне тоже не нравится, что происходит. Я самый титулованный хоккеист в мировой истории, вхожу во все залы славы, и мне тоже это неприятно ощущать – я не могу смотреть те соревнования, в которых нет наших ребят по надуманным причинам. Мне ущерб нанесен уже. Я тоже могу предъявить финансовые [претензии], и каждый гражданин, болельщик нашей страны – то же самое. Я думаю, что это тоже нужно сейчас очень грамотно взвесить – каким образом мы все эти претензии выкатим. И международным спортивным организациям, в первую очередь, и, наверное, тем странам, которые занимаются беспределом. Я думаю, может быть, этот инструмент будет работать сказал Фетисов

Речь идет именно о судебных разбирательствах, подчеркнул депутат.

Если нанесен ущерб – финансовый, моральный – то да, его можно оформить в виде финансовой, так скажем, претензии. Цифра может быть огромной. Так что здесь мы тоже должны об этом думать и уже предъявлять, считать все то, что за эти долгие годы накопилось в плане компенсации, в том числе тем спортсменам, которые не смогли участвовать на международных соревнованиях последних – с 2016 года – уже 10 лет заявил Фетисов

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS.