Фетисов считает, что нужно обращаться в ООН по проблеме выдачи виз спортсменам Фетисов: РФ нужно обращаться в ООН, чтоб решить проблему выдачи виз спортсменам

Москва12 ноя Вести.России стоит обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН), чтобы направить внимание на проблему отказа в выдаче виз российским спортсменам. Об этом ИС "Вести" заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что каждая страна имеет право не выдавать визы, если человек представляет опасность, однако это не относится к российским спортсменам.

Здесь, наверное, о том, что попираются все права, законы, уставы, решения арбитражных судов, права человека… Конечно, у каждой страны есть право не давать визу, но оно должно быть обоснованно и не какими-то надуманными вещами. Понятно, что если человек представляет опасность в стране, то ему визу не дают… Но здесь молодые ребята, которые уже на слуху у всех, они мечтают стать участниками молодежного чемпионата мира. Мне кажется, здесь уже надо обращаться в Организацию Объединенных Наций, чтобы все вот эти моменты взять под контроль сказал Фетисов

Ранее депутат также объяснил причины отказа российских хоккеистов в визах. По его словам, это проявление русофобии.