Москва12 ноя Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) своими рекомендациями отстранить россиян от международных соревнований, а затем вернуть, играет в политический футбол. Об этом заявил ИС "Вести" двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Парламентарий добавил, что символика государства должна обязательно присутствовать на всех международных соревнованиях. Это норма, подчеркнул депутат.

Сначала рекомендации МОК были отстранять наших ребят со всех международных соревнований по всем видам спорта. Потом [выходят] якобы рекомендации МОК о том, что давайте возвращать. Что это такое-то? Это что за футбол такой политический? сказал Фетисов

По его словам, России необходимо добавиться того, чтобы получать гарантии от стран, имеющих право проводить международные соревнования, что они не будут лишать спортсменов права участвовать за Россию со своей символикой.

Мы уже видели по спортивной гимнастике: недавно совсем девчонок наших не пустили по причине того, что они [якобы] представляют опасность для Голландии. [Нужно] получать гарантии от стран, что они не будут попирать ни права, ни лишения... Добиваться этого права, чтобы оно было для всех нормой. И не расстраивать молодых спортсменов наших, которые уже получили возможность участия, порадовались, нацелились на результат, и вдруг начинаются вот эти вот ужасные, безобразные во всех отношениях, в человеческом плане игрища большой политики пояснил Фетисов

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS.

При этом 4 ноября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном мировом первенстве, которое пройдет в стране с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Канадская сторона намерена запретить участие даже тем российским игрокам, которые находятся внутри страны.