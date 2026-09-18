Москва18 сен Вести.Депутат Госдумы, двукратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что легкоатлетка Елена Исинбаева спустя время могла осознать, что упустила возможность защиты прав российских спортсменов, когда была в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).

Живущая в Испании Исинбаева с 2016 по 2024 годы состояла в комиссии атлетов МОК. Недавно она заявила, что спортсмены из России в 2016 году были "принесены в жертву политическим играм", а их судьбу "решают люди в костюмах, которые никогда не стояли на пьедестале".

Может быть, Елена сейчас на самом деле поняла, что был упущен момент и что влияние спортсменов на принятие решений теми, кто ничего не соображает, – это как раз является ответственностью тех, кто входит в комиссию атлетов сказал Фетисов РИА Новости

Он выразил надежду, что заявление Исинбаевой повлияет на то, что "спортсмены проснутся".

Ранее Фетисов Фетисов называл циничным поведение Исинбаевой.