Фетисов: у РФ есть возможность участвовать в Кубке мира по хоккею в 2028 году

Фетисов считает возможным участие России в Кубке мира по хоккею в 2028 году Фетисов: у РФ есть возможность участвовать в Кубке мира по хоккею в 2028 году

Москва5 ноя Вести.Россия может быть представлена на Кубке мира по хоккею под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2028 году, заявил KP.RU хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что раньше сотрудничал с НХЛ и воспринимал ее как организацию, которая соблюдает спортивные принципы и право. При этом в хоккее за одну команду могли играть представители десятков стран мира, и никто от этого не смущался.

У НХЛ есть соглашение, так скажем, о сотрудничестве [с Россией]. В свое время мы, когда играли там, мы участвовали в принятии решения о том, отпускать ли игроков НХЛ на Олимпийские игры. Вот как раз при моем непосредственном участии проходил этот большой слет профсоюза игроков, хозяев Лиги сказал Фетисов

Ранее сборные Швеции, Финляндии и Чехии пообещали бойкотировать Кубок мира по хоккею в 2028 году, если на нем будет представлена Россия. НХЛ заявила, что проинформирована о позиции этих стран.

Кубок мира 2028 года должен пройти в Канаде и Чехии.