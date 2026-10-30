Москва30 октВести.Россия направит своих сильнейших игроков из КХЛ и НХЛ на предстоящий чемпионат мира по хоккею, заявил ИС "Вести" заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, депутат ГД Владислав Третьяк.
Есть хоккеисты, которые в Континентальной хоккейной лиге играют, есть хоккеисты, которые играют в Северной Америке, в НХЛ – у нас там больше 70 игроков. Поэтому на чемпионат мира, конечно, мы призовем всех самых лучших хоккеистов, которые играют и в НХЛ, и в нашей Континентальной хоккейной лиге, которые будут защищать честь нашей страны. Ну и, конечно, молодые, талантливые хоккеисты. И мы будем надеяться на победузаявил он
Ранее Третьяк назвал большим успехом решение CAS по хоккеистам РФ.
Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет с 14 по 30 мая в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.