Третьяк заявил, что Россия отправит на ЧМ-2027 по хоккею сильнейших игроков Третьяк: на ЧМ-2027 по хоккею Россия направит сильнейших игроков

Москва30 окт Вести.Россия направит своих сильнейших игроков из КХЛ и НХЛ на предстоящий чемпионат мира по хоккею, заявил ИС "Вести" заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, депутат ГД Владислав Третьяк.

Есть хоккеисты, которые в Континентальной хоккейной лиге играют, есть хоккеисты, которые играют в Северной Америке, в НХЛ – у нас там больше 70 игроков. Поэтому на чемпионат мира, конечно, мы призовем всех самых лучших хоккеистов, которые играют и в НХЛ, и в нашей Континентальной хоккейной лиге, которые будут защищать честь нашей страны. Ну и, конечно, молодые, талантливые хоккеисты. И мы будем надеяться на победу заявил он

Ранее Третьяк назвал большим успехом решение CAS по хоккеистам РФ.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет с 14 по 30 мая в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.