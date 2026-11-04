Чемпионат мира по хоккею могут отменить или перенести Хоккеист Рыбин: чемпионат мира могут отменить или перенести

Москва4 ноя Вести.Чемпионат мира по хоккею 2027 года могут отменить или перенести из-за отказа сборных играть с российскими хоккеистами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал бывший игрок хоккейной сборной РФ Максим Рыбин.

Сборные разных стран могут не выйти на игру с Россией. Думаю, они насколько возможно будут препятствовать нашей сборной. Честно говоря, это ужасная ситуация. Не знаю, как она решится. Изначально мы порадовались, что здравый смысл возобладал и нас допустили к международным турнирам. Но теперь я думаю, что хоккейные федерации разных стран будут объединяться и просто могут не выйти. Либо вообще чемпионат мира отменят или перенесут сказал Рыбин

Хоккеист отметил, что вряд ли есть какие-либо рычаги давления, которые могут повлиять на позиции флагманов европейского хоккея ― Швеции, Финляндии и Чехии. К тем, кто уже отказался выходить на лед с Россией, могут присоединиться и другие страны, считает Рыбин.

Ранее сообщалось, что Международную федерацию хоккея могут принудить к допуску российских спортсменов на ЧМ по хоккею через суд.