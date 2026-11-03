Финляндия может отказаться от проведения МЧМ по хоккею из-за участия России

В Финляндии готовы отказаться от молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия может отказаться от проведения МЧМ по хоккею из-за участия России

Москва3 ноя Вести.Представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена готовы отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское издание MTV Urheilu.

Городские власти выступают против участия российской сборной на молодежном турнире.

Исходная позиция Тампере заключается в том, что в городе не будет играть хоккейная команда, представляющая Россию сказал руководитель отдела коммуникаций мэра Тампере

Он добавил, что для этого местные власти готовы прибегнуть к любым средствам. В крайнем случае, по его утверждению, соревнования будут отменены.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить россиян к участию в международных турнирах начиная с сезона-2026/27.