Москва3 нояВести.Если Германия откажется проводить чемпионат мира по хоккею 2027 года из-за участия в нем сборной России, соревнования примет другая страна. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Москва никак не будет реагировать на отказ Берлина от хоккейного турнира.
Значит, если федерация захочет, проведет это в другой стране. Стран-то многодобавил Песков
Ранее стало известно, что Федерация хоккея Германии может отказаться от организации чемпионата мира 2027 года в связи с решением Спортивного арбитражного суда о возвращении к соревнованиям сборной России.