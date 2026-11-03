Песков: если Германия откажется от ЧМ по хоккею, его проведут в другой стране

Песков высказался о возможном отказе Германии проводить чемпионат мира по хоккею Песков: если Германия откажется от ЧМ по хоккею, его проведут в другой стране

Москва3 ноя Вести.Если Германия откажется проводить чемпионат мира по хоккею 2027 года из-за участия в нем сборной России, соревнования примет другая страна. Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва никак не будет реагировать на отказ Берлина от хоккейного турнира.

Значит, если федерация захочет, проведет это в другой стране. Стран-то много добавил Песков

Ранее стало известно, что Федерация хоккея Германии может отказаться от организации чемпионата мира 2027 года в связи с решением Спортивного арбитражного суда о возвращении к соревнованиям сборной России.