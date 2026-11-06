Москва6 ноя Вести.Запад продолжает вести циничную игру через угрозы не выдавать визы спортсменам РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Обратите внимание, что Федерация заявляет о готовности пригласить наши сборные для участия в чемпионатах. И в это время руководство стран говорит, что нет, мы не будем участвовать тогда в этих соревнованиях или мы не дадим визы этим сборным, они все равно не приедут к нам в страну. Вот, короче говоря, элементы, элементы циничной игры начинаются уже на новой площадке рассказал Карасин

Он отметил, что действия по возвращению спортсменам из РФ допуска к соревнованиям показывают, что дипломатия еще жива.

Как говорили наши отцы, наше дело правое, и его надо довести до конца. И я уверен, что вот эта наша восприимчивость к позитивным сдвигам с другой стороны в Европе, в Соединенных Штатах Америки, и даже я надеюсь, в Киеве, на Украине, они все-таки приведут к тому, что мы будем больше верить в то, что позитивный конец возможен всему-всему происходящему. На Украине и вообще в Европе в целом. … Она [дипломатия] жива. Более того, вы сейчас увидите на следующей неделе, что она не только жива, но и пытается доказать свою эффективность заключил Карасин

Ранее Карасин рассказал о переменах в мышлении украинцев. Он подчеркнул, что они начинают понимать, что правительство их страны вредит собственному населению.