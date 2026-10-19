Москва19 окт Вести.Планы Европейской комиссии, связанные с ограничением выдачи виз российским гражданам, являются провокационным жестом. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.

Это не только недружелюбный шаг, это провокационный жест сказал парламентарий

По его словам, соответствующие планы ЕК свидетельствуют о том, что в Брюсселе "зреет коллектив убежденных врагов России". Как отметил Карасин, они намерены руководствоваться принципом "чем хуже отношения с Москвой, тем лучше для Европейского союза".

Ранее издание Politico писало, что ЕК сейчас разрабатывает план, направленный на ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам с января 2027 года. По информации журналистов, визовые ограничения в отношении граждан РФ активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония.