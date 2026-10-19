Москва19 октВести.Планы Европейской комиссии, связанные с ограничением выдачи виз российским гражданам, являются провокационным жестом. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.
Это не только недружелюбный шаг, это провокационный жестсказал парламентарий
По его словам, соответствующие планы ЕК свидетельствуют о том, что в Брюсселе "зреет коллектив убежденных врагов России". Как отметил Карасин, они намерены руководствоваться принципом "чем хуже отношения с Москвой, тем лучше для Европейского союза".
Ранее издание Politico писало, что ЕК сейчас разрабатывает план, направленный на ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам с января 2027 года. По информации журналистов, визовые ограничения в отношении граждан РФ активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония.