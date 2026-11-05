Медведев: враги РФ сами начнут просить ее спортсменов вернуться в мировой спорт

Запад будет просить спортсменов РФ вернуться в мировой спорт, уверен Медведев Медведев: враги РФ сами начнут просить ее спортсменов вернуться в мировой спорт

Москва5 ноя Вести.Враги России сами начнут просить о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Политик заявил, что не разделяет общего восторга относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой. Медведев объяснил, что с учетом негативного отношения премьер-министра Канады Марка Карни к спортсменам из России выступление россиян "будет сплошной нервотрепкой".

Приятнее было бы все-таки смачно плюнуть в русофобское рыло урода Карни и ему подобных. Правильнее дождаться коренного изменения ситуации, когда наши враги будут униженно просить о возвращении России в профессиональный спорт. Уверен, такое время скоро наступит написал он

Медведев добавил, что западные политики, включая канадских, хорошо знают уровень Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу в России. Сами враги РФ, подчеркнул политик, способны только на "разные мерзости", например, открытие Олимпиады в Париже.

Ранее бывший судья CAS Конни Йорнеклинт не исключил, что IIHF могут очень крупно оштрафовать за недопуск российской сборной.