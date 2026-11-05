Москва5 нояВести.Экс-судья Спортивного арбитражного суда (CAS) Конни Йорнеклинт считает, что за недопуск российской сборной Международную федерацию хоккея (IIHF) могут очень крупно оштрафовать. Его слова приводит РИА Новости.
Я вполне себе представляю, что Россия обращается в CAS и требует оштрафовать IIHF, скажем, на миллиард долларов. Эта сумма всего лишь предположение, просто штраф должен быть очень велик, чтобы больше никто не осмелился пойти на риск невыполнения судебных решенийсказал Йорнеклинт
Ранее CAS полностью удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и отменил решение IIHF об отстранении российских спортсменов.