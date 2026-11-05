Москва5 ноя Вести.Экс-судья Спортивного арбитражного суда (CAS) Конни Йорнеклинт считает, что за недопуск российской сборной Международную федерацию хоккея (IIHF) могут очень крупно оштрафовать. Его слова приводит РИА Новости.

Я вполне себе представляю, что Россия обращается в CAS и требует оштрафовать IIHF, скажем, на миллиард долларов. Эта сумма всего лишь предположение, просто штраф должен быть очень велик, чтобы больше никто не осмелился пойти на риск невыполнения судебных решений