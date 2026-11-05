Капризов поспорил с финским журналистом о допуске россиян на турниры

Капризов резко ответил на вопрос журналиста о допуске россиян на турниры Капризов поспорил с финским журналистом о допуске россиян на турниры

Москва5 ноя Вести.Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов, отвечая на провокационный вопрос финского журналиста, высказался за возвращение России на международные турниры. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.

После утренней раскатки команды в Филадельфии журналист спросил хоккеиста об отказе ряда европейских сборных играть против россиян на чемпионате мира в 2027 году. Капризов отметил, что не знает, что ответить, а затем поддержал допуск российской команды к международным соревнованиям.

Конечно, стоит [допускать]. Что именно вы имеете в виду? Почему нет? Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась? сказал форвард

Когда корреспондент упомянул конфликт на Украине, Капризов подчеркнул, что не хочет обсуждать политические вопросы.

Мы не говорим о политике. Это спорт указал хоккеист

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой в сезоне 2026/27. В организации заявили, что разочарованы решением CAS, и сообщили о намерении определить дальнейшие шаги.

При этом ряд европейских федераций уже выступил против матчей с российской командой. О нежелании играть против нее заявили Финляндия, Швеция, Чехия, Норвегия и Дания. Латвия запретила участие своей сборной в таких встречах на законодательном уровне.

Чемпионат мира 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая.