Фетисов: у Гретцки нужно отозвать прозвище "Великий" после слов о россиянах

Фетисов призвал забрать у хоккеиста Гретцки прозвище "Великий" Фетисов: у Гретцки нужно отозвать прозвище "Великий" после слов о россиянах

Москва7 ноя Вести.Слова четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, который поддержал запрет российским спортсменам выступать в Канаде, вызывают ужас. У него нужно отобрать прозвище "Великий". Об этом в интервью ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ужасно то, что он сказал, еще опираясь и на мнение народа Канады. Не знаю, что его сподвигло такое сказать. Это пропаганда… За это его точно нужно попросить прозвище "Великий" сдать в архив считает Фетисов

Ранее власти Канады не выдали визы российским спортсменам. Из-за этого они не смогут приехать на игры в Эдмонтоне и Ред-Дире и не попадут на Молодежный чемпионат мира по хоккею.

Между тем Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные до всех мировых соревнований. Однако с этим не согласились некоторые местные федерации. В частности, в Канаде решили не выдавать визы хоккеистам из РФ.