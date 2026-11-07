Москва7 ноя Вести.Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки, поддержавший недопуск россиян на молодежный чемпионат мира, действует в рамках общей политической линии на Западе. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев.

По его мнению, канадский спортсмен вынужден придерживаться позиции, принятой в спортивной и политической среде, чтобы не столкнуться с последствиями несогласия.

У них идет определенная политика, определенная волна русофобии. Удивительного здесь ничего нет. Он в этой волне, в системе, которая диктует свои условия. Я не думаю, что у него есть большие претензии к России, к россиянам, к российским хоккеистам. Но он в той системе, где надо соблюдать правила, иначе тебя из нее выкинут и перекроют кислород сказал Плющев

Ранее Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни не выдавать российским спортсменам визы для участия в соревнованиях на территории страны, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккейных сборных к международным турнирам.

В конце октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к соревнованиям в сезоне 2026/27.