Москва16 окт Вести.Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек выступил с поддержкой запрета властей Нидерландов о выдаче визы для российской гимнастки Ангелины Мельниковой.

По его словам, участие спортсменки в турнире стало бы рекламой действий РФ на международной арене.

Многие люди пострадали бы из-за этого чемпионата мира. Поэтому нельзя позволить ей выступать написал Гашек в соцсети X

Гашек считается ярым противником россиян в мировом спорте. Он неоднократно критиковал НХЛ за допуск россиян до игр в заокеанской лиге и призывал руководство турнира приостановить контракты российских хоккеистов на время проведения СВО.

По мнению спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, Гашек - позор человечества.

Играл вратарь, вроде как был одним из лучших в своем деле в истории хоккея. Но не может же такого быть, что у человека вместо головы был бы один большой каучуковый диск заявил он в феврале этого года

А в начале апреля 2025 года зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, комментируя исторический рекорд Александра Овечкина в НХЛ, саркастически отметил, что теперь "ждем суицида от безумного чеха Гашека". После этого чех обвинил Дмитрия Медведева в публичных угрозах.