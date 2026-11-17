Москва17 ноя Вести.Юридическая и дипломатическая атаки требуют тишины – Россия продолжит отстаивать свои интересы вместе с международными организациями. Так министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев прокомментировал в интервью ИС "Вести" отказ канадских властей выдавать визы россиянам на чемпионат мира.

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил вернуть российские команды на соревнования, проходящие в сезоне-2026/27. В ответ ряд ведущих европейских хоккейных федераций заявили, что сборные не желают играть с командой России.

Это не для широких народных масс. Юридическая и дипломатическая атака требует тишины, когда разворачивается операция… Поэтому вы спрашиваете, что мы будем делать? Разумеется, это новая информация для нас. И для всего мира мы будем отстаивать наши интересы уже вместе с международными организациями сказал Дегтярев

Правительство Канады уведомило национальную хоккейную ассоциацию и Международную федерацию хоккея (IIHF), что визы россиянам оформлять не станут. Это стало ответом Оттавы на включение сборной России в расписание соревнований.

Позднее IIHF сообщила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы, при этом лишать Канаду права на проведение турнира международная федерация отказалась.

В свою очередь, президент IIHF Франц Райндль заявил о поддержке участия сборной России в международных соревнованиях.