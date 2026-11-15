Москва15 нояВести.Национальный Олимпийский комитет (НОК) Канады должен быть наказан за отказ в участии российский хоккеистов в молодежном чемпионате мира. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Мы дождемся сейчас ответа из Международного олимпийского комитета. По нашему мнению, национальный Олимпийский комитет Канады должен быть отстраненподчеркнул Дегтярев
По его словам, Канада не выполняет Олимпийскую хартию.
Никто никуда из канадцев поехать не долженсчитает российский министр
В ноябре правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF), что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.
При этом CAS еще в конце октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27.