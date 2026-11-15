Дегтярев заявил о необходимости наказать Олимпийский комитет Канады Дегтярев: Олимпийский комитет Канады должен быть наказан

Москва15 ноя Вести.Национальный Олимпийский комитет (НОК) Канады должен быть наказан за отказ в участии российский хоккеистов в молодежном чемпионате мира. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Мы дождемся сейчас ответа из Международного олимпийского комитета. По нашему мнению, национальный Олимпийский комитет Канады должен быть отстранен подчеркнул Дегтярев

По его словам, Канада не выполняет Олимпийскую хартию.

Никто никуда из канадцев поехать не должен считает российский министр

В ноябре правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF), что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

При этом CAS еще в конце октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27.