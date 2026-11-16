Юрист Алексеев: у ФХР есть хорошие шансы выиграть иск против IIHF в CAS

Юрист рассказал, как накажут IIHF и Канаду за недопуск российских хоккеистов Юрист Алексеев: у ФХР есть хорошие шансы выиграть иск против IIHF в CAS

Москва16 ноя Вести.После недопуска россиян на молодежный чемпионат мира Федерация хоккея России имеет высокие шансы добиться крупных штрафов для Международной федерации хоккея и Федерации хоккея Канады. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил спортивный юрист Сергей Алексеев.

По его словам, Россия также может обратиться в Международный олимпийский комитет, который обладает рычагами давления на эти организации.

Алексеев подчеркнул, что нельзя сбавлять наступательную юридическую позицию, поскольку право и закон на стороне сборной РФ и ФХР.

За нарушение вердикта CAS можно взыскать немаленькую финансовую компенсацию. Плюс необходимо обращаться в Международный олимпийский комитет. У МОК есть определенные рычаги давления. IIHF и международные спортивные федерации могут привлечь к ответственности. Если Россия подаст иск в CAS и выиграет дело, к IIHF и Федерации хоккея Канады будут применены санкции, штрафы за грубые нарушения Олимпийской хартии. У РФ есть все шансы выиграть это дело сказал Алексеев

Ранее сообщалось, что российская сборная по хоккею не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны.