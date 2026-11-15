Федерация хоккея обжалует в МОК отстранение России от молодежного чемпионата

Россия пожалуется в МОК на отстранение хоккеистов от молодежного чемпионата мира Федерация хоккея обжалует в МОК отстранение России от молодежного чемпионата

Москва15 ноя Вести.Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России направят обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) после исключения российской сборной из числа участников предстоящего молодежного чемпионата мира. Об этом сообщили в пресс-службе ФХР.

В федерации считают, что отстранение российской команды нарушает базовые принципы права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований.

Федерация хоккея России совместно с Олимпийским комитетом России обратится в Международный олимпийский комитет для разрешения сложившейся неприемлемой ситуации говорится в сообщении

Ранее Международная федерация хоккея заявила, что российские хоккеисты не смогут принять участие в турнире из-за позиции властей Канады и введенных ими ограничений в отношении спортсменов из РФ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится с 26 декабря по 5 января 2027 года. Он пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее говорил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что Национальный Олимпийский комитет (НОК) Канады должен быть наказан за отказ в участии российских хоккеистов в молодежном чемпионате мира.