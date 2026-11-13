Москва13 нояВести.Международная федерация хоккея (IIHF) инициировала новое расследование против России. Об этом сообщил журналист канадского издания TSN Горд Миллер в своем аккаунте в соцсети X.
По данным источника, новое дисциплинарное дело возбуждено по запросу Федерации хоккея Украины (ФХУ) и связано оно с командами из новых регионов РФ.
В первенстве Южного федерального округа в возрасте до 18 лет выступают команды ХК "Донецк" и "Дизель" из Луганска. Расследование началось с подачи Федерации хоккея Украины. Оно может привести к новому отстранению России от соревнованийнаписал журналист
В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS, но прислали Федерации хоккея России (ФХР) уведомление об участии сборной в молодежном чемпионате мира 2027 года в Канаде.
Власти Канады в ответ официально уведомили об отказе в выдаче виз российским хоккеистам. Бывший президент IIHF Рене Фазель рекомендовал отменить проведение турнира.