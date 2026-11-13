IIHF начала расследование в отношении России по командам из новых регионов IIHF инициировала новое расследование против России

Москва13 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) инициировала новое расследование против России. Об этом сообщил журналист канадского издания TSN Горд Миллер в своем аккаунте в соцсети X.

По данным источника, новое дисциплинарное дело возбуждено по запросу Федерации хоккея Украины (ФХУ) и связано оно с командами из новых регионов РФ.

В первенстве Южного федерального округа в возрасте до 18 лет выступают команды ХК "Донецк" и "Дизель" из Луганска. Расследование началось с подачи Федерации хоккея Украины. Оно может привести к новому отстранению России от соревнований написал журналист

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS, но прислали Федерации хоккея России (ФХР) уведомление об участии сборной в молодежном чемпионате мира 2027 года в Канаде.

Власти Канады в ответ официально уведомили об отказе в выдаче виз российским хоккеистам. Бывший президент IIHF Рене Фазель рекомендовал отменить проведение турнира.