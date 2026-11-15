Свищев допустил штрафы для IIHF в случае отказа вернуть сборные России в МЧМ

Свищев предрек штрафные санкции к IIHF за исключение сборной России с МЧМ Свищев допустил штрафы для IIHF в случае отказа вернуть сборные России в МЧМ

Москва15 ноя Вести.Международной федерации хоккея (IIHF) могут грозить финансовые санкции, если организация откажется подчиниться вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно допуска российских команд к международным соревнованиям. Об этом сообщил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул обязанность руководства международной структуры неукоснительно соблюдать предписания судебного органа.

По его словам, именно федерация должна найти юридические и организационные механизмы для исполнения официального решения.

В ином случае к ним будут применены штрафные санкции за неисполнение судебного решения констатировал Свищев

Ранее IIHF выпустила заявление, что российская сборная по хоккею не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны.

В ответ на это Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России пообещали направить обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) после исключения российской сборной из числа участников предстоящего молодежного чемпионата мира.