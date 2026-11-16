Москва16 ноя Вести.Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль выступил в поддержку участия сборной России в международных соревнованиях.

Он отметил, что окончательное решение касательно чемпионата мира по хоккею весной 2027 года еще не принято, однако подчеркнул, что IIHF обязана соблюдать решение Cпортивного арбитражного суда (CAS).

С чисто спортивной точки зрения хорошо, если Россия участвует, но есть и другие факторы, связанные с безопасностью и защитой наших турниров и национальных федераций цитирует Райндля портал Expressen.se

Ранее IIHF заявила, что российская хоккейная сборная не будет участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде из-за позиции Оттавы. Лишать Канаду права на проведение чемпионата на своей территории IIHF отказалась.

Спортивный юрист Сергей Алексеев отметил, что IIHF и Федерация хоккея Канады могут быть оштрафованы на крупную сумму из-за решения о недопуске российских спортсменов на соревнования.

30 октября CAS обязал IIHF допустить сборные команды России к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. При этом канадское правительство уведомило Федерацию хоккея страны и IIHF, что не будет выдавать визы хоккеистам из РФ для участия в молодежном чемпионате мира.