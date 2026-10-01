Москва20 октВести.Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял правильное решение, лишив Литву права на проведение этапа Кубка мира.
Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС первый вице-президент Федерации современного пятиборья России Дмитрий Сватковский.
По словам собеседника агентства, это показывает, что политику не нужно смешивать со спортом.
Считаю, что международная федерация заняла правильную и принципиальную позицию, что нельзя политику вмешивать в спортотметил Сватковский
UIPM отменил проведение этапа Кубка мира в Каунасе в апреле 2027 года из-за того, что Литва отказалась допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
Сватковский добавил, что соревнования в Каунасе должны были стать важным этапом для россиян, поскольку на них предстояло разыграть очки и места на Олимпиаду 2028 года.
Как известно, в современное пятиборье (пентатлон) входят пять спортивных дисциплин: фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, бег и стрельба.
Ранее стало известно, что решение UIPM разочаровало президента Литовской федерации современного пятиборья Юстинаса Киндериса.