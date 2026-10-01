Сватковский: политику нельзя смешивать со спортом

Сватковский прокомментировал решение UIPM об отмене этапа Кубка мира в Литве Сватковский: политику нельзя смешивать со спортом

Москва20 окт Вести.Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял правильное решение, лишив Литву права на проведение этапа Кубка мира.

Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС первый вице-президент Федерации современного пятиборья России Дмитрий Сватковский.

По словам собеседника агентства, это показывает, что политику не нужно смешивать со спортом.

Считаю, что международная федерация заняла правильную и принципиальную позицию, что нельзя политику вмешивать в спорт отметил Сватковский

UIPM отменил проведение этапа Кубка мира в Каунасе в апреле 2027 года из-за того, что Литва отказалась допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Сватковский добавил, что соревнования в Каунасе должны были стать важным этапом для россиян, поскольку на них предстояло разыграть очки и места на Олимпиаду 2028 года.

Как известно, в современное пятиборье (пентатлон) входят пять спортивных дисциплин: фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, бег и стрельба.

Ранее стало известно, что решение UIPM разочаровало президента Литовской федерации современного пятиборья Юстинаса Киндериса.