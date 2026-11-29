Москва29 ноя Вести.Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал единственно правильным решение Международной федерации плавания (World Aquatics) лишить Канаду двух турниров из-за недопуска российских спортсменов. Такое мнение он высказал агентству ТАСС.

Свищев отметил, что страны, которые не допускают российских спортсменов к соревнованиям, не выполняют обязательства организаторов. По его мнению, в этой ситуации также очевидна политическая составляющая.

При таких обстоятельствах World Aquatics приняла единственно верное решение. Они как федерация обеспечивают допуск российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Это верная и правильная позиция сказал он

Ранее World Aquatics решила перенести из Канады два соревнования из-за позиции правительства страны, которое отказалось выдавать визы российским атлетам. В 2026 году в Канаде должны были пройти этап Кубка мира по прыжкам в воду с 25 по 28 февраля и этап Кубка мира по синхронному плаванию с 29 апреля по 1 мая. Первый турнир перенесли в Мексику, второй исключили из календаря до выбора новой площадки.