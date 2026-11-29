CAS указал на двойные стандарты IIHF по вопросу отстранения хоккеистов РФ CAS указал на непоследовательность IIHF в вопросе отстранения хоккеистов РФ

Москва29 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) была непоследовательной в вопросе исключения российских спортсменов из турниров. Это следует из мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допуске сборных РФ к соревнованиям.

IIHF, как следует из сообщения, использовала избирательный подход в вопросе отстранения сборных.

CAS назвал важным моментом тот факт, что, несмотря на наличие других военных конфликтов, "IIHF даже не инициировала оценку их потенциального влияния на участие соответствующих стран".

Проблема не в том, что требовалось применить точно такие же меры отстранения, а в том, что Россия осталась отстраненной без предоставления новых доказательств, в то время как в отношении других стран IIHF даже не проводила соответствующего анализа указано в мотивировочной части решения CAS

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские команды на соревнования, проходящие в сезоне-2026/27. Однако правительство Канады сообщило, что визы россиянам оформлять не будут. После этого IIHF сообщила, что хоккеисты из РФ не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы. Лишать Канаду права на проведение турнира международная федерация отказалась.