Журова оценила попытки Канады не допустить хоккеистов РФ на молодежный ЧМ Журова: IIHF стоит попросить у Канады объяснений из-за угроз недопуска РФ на ЧМ

Москва12 ноя Вести.Угрозы канадских властей по недопуску российских хоккеистов молодежной сборной на ЧМ-2027 вызывают вопросы по поводу того, как именно Оттава планирует это делать, заявила изданию "Абзац" депутат Госдумы Светлана Журова.

Они что, закроют двери стадиона? Не будут пускать команду или что? Мне бы очень хотелось понять, как они это хотят [сделать] сказала она

По ее словам, в случае запроса от Международной федерации хоккея (IIHF) Канада должна будет объяснить свои действия. Журова уточнила, что не знает, что именно могут сделать в Канаде, чтобы не пустить на соревнования россиян, у которых есть визы.

Депутат добавила, что если бы в IIHF отреагировали на слова министра спорта Канады Адама ван Кувердена о недопуске спортсменов, это стало бы справедливым и закономерным ответом. Журова полагает, что тогда Канаду могли бы лишить организационных привилегий.

В ноябре правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и IIHF о том, что не будет выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира. Согласно этому заявлению, российские хоккеисты, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не смогут принять участие в турнире даже в нейтральном статусе.

Молодежный чемпионат мира должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.