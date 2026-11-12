Москва12 ноя Вести.Решить вопрос с нежеланием Канады выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею можно попробовать путем переговоров между министерствами иностранных дел России и Канады. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказала спортивный юрист Дарья Никитина.

Он напомнила, что у принимающей стороны есть обязательство – оказать содействие в выдаче виз участникам турнира.

На мой взгляд, этот вопрос может быть также успешно урегулирован… путем переговоров между двумя министерствами иностранных дел – России и Канады… Какие санкции возможны в случае, скажем так, неоказания данного содействия? Международная федерация [хоккея] со своей стороны может применить штраф к принимающей стороне и применить санкции вплоть до проведения чемпионата мира в другой стране, то есть перенос чемпионата мира, что с учетом сроков кажется невозможным рассказала Никитина

По словам юриста, если Россия все же примет участие в соревнованиях, а кто-то из стран откажется соревноваться с российскими спортсменами, тогда команде, которая не вышла на лед, присуждается техническое поражение.

В ноябре правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея, что не будет выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира. Российские хоккеисты, у которых уже есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не смогут принять участие в турнире даже в нейтральном статусе

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.