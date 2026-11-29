Канада потеряла два турнира по плаванию из-за отказа пустить россиян World Aquatics перенесла два турнира из Канады, отказавшей в визах россиянам

Москва29 ноя Вести.Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о переносе двух турниров из Канады после того, как правительство страны решило не выдавать визы российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.

World Aquatics принимает к сведению недавние заявления правительства Канады, из которых следует, что российским и белорусским спортсменам, если те не выступают в нейтральном статусе на выдвигаемых канадской стороной условиях, не разрешат въезд в страну для участия в запланированных соревнованиях. говорится в публикации

Отмечается, что после всесторонних обсуждений со всеми заинтересованными сторонами федерация решила внести изменения в расписание предстоящих соревнований. Так, этап Кубка мира по прыжкам в воду, который должен был состояться в Канаде с 25 по 28 февраля 2027 года, переносится в Мексику. Турнир по синхронному плаванию, намеченный на 29 апреля — 1 мая 2027 года, временно исключен из календаря: новое место проведения еще предстоит определить.

World Aquatics стремится к проведению инклюзивных и общедоступных международных соревнований без политического вмешательства подчеркнули в федерации

World Aquatics отметила конструктивную роль Федерации плавания Канады и входящих в нее организаций, подчеркнула ценность многолетнего партнерства с Канадой и выразила надежду провести там соревнования в будущем.

Глава Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин в сентябре предупреждал, что World Aquatics собирается забирать международные турниры у стран, отказывающих в визах российским спортсменам и требовать от организаторов гарантий беспрепятственного въезда атлетов.

Канадские власти 3 ноября объявили о намерении не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на международные соревнования в стране, если те собираются выступать под национальными флагами, символикой и гимнами. При этом 13 апреля World Aquatics разрешила взрослым спортсменам-россиянам выступать на соревнованиях под национальным флагом.