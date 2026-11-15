Москва15 ноя Вести.Отказ канадских властей в выдаче виз молодежной сборной на чемпионат мира являются нарушением прав человека. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В Канаде ранее заявили, что не намерены выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира, а тем, у кого есть действующие визы для выступления за канадские клубы, также не смогут принять участие в турнире даже в нейтральном статусе.

У нас есть команда, которым даже визы не нужны, команда 40 человек, и они могут играть. Но те [представители Канады] сказали, что их не допустят даже до этого. Это просто нарушение прав человека. Это идет к развалу хоккейного мира заявил он

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 по 5 января 2027 года.