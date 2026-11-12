Москва12 ноя Вести.Россия была бы рада принять чемпионат мира по хоккею, страна готова организовать все на высоком уровне. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Так он прокомментировал решение правительства Канады не выдавать въездные визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира, который должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Вице-премьер напомнил, что была проведена эффективная работа по признанию права российских спортсменов участвовать в чемпионатах мира. И это право должно быть реализовано, уверен он.

Безусловно, здесь в полной мере расцвела так называемая политика, которая использует спорт для совсем неспортивных целей, нарушаются принципы спортивные, олимпийские. И мы рассчитываем на то, что международное законодательство здесь будет преобладать. Потому что по правилам, если страна не обеспечивает условия для принятия спортсменов, значит, они должны быть перенесены в какие-то другие страны. Есть много вариантов: соседние Соединенные Штаты Америки или какая-нибудь европейская страна, где всем удобна логистика, потому что большинство стран, в общем-то, европейские сказал Чернышенко

Он добавил: Министерство спорта России ведет работу по решению ситуации с визами.

Конечно, Россия была бы рада принять такие соревнования у нас. Несмотря на то, что времени остается немного, мы бы точно могли подготовить это на высоком уровне. У нас прекрасные дворцы, лучший дворец хоккейный мира в Санкт-Петербурге заключил Чернышенко

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что дискриминация российских спортсменов в последние 10 лет нанесла экономический и моральный ущерб, который нужно взыскивать в судах, при этом суммы компенсаций могут быть огромными.