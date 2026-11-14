В парламенте Крыма назвали "беспределом" отказ Канады в визах сборной России Глава Госсовета Крыма Константинов: решение по визам - это спортивный беспредел

Москва14 ноя Вести.Решение властей Канады по невыдаче виз хоккеистам молодежной сборной России - это спортивный беспредел и русофобия в чистом виде. Об этом РИА Новости заявил председатель Государственного совета (Госсовета) Крыма Владимир Константинов.

Это спортивный беспредел. Если кто-то еще не понял, что такое русофобия, то вот она в чистом виде сказал Константинов

Ранее 11 ноября власти Канады официально уведомили об отказе в выдаче виз российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире. Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рекомендовал отменить проведение турнира в Канаде.