UIPM отозвал у Литвы право проведения этапа Кубка мира в 2027 году

Литва потеряла этап Кубка мира по пятиборью из-за ограничений для россиян UIPM отозвал у Литвы право проведения этапа Кубка мира в 2027 году

Москва19 окт Вести.Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права организовать этап Кубка мира в 2027 году из-за отказа допускать российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает портал Sportas24.

Причиной решения стали действующие в стране ограничения на участие атлетов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Президент Литовской федерации современного пятиборья Юстинас Киндерис выразил разочарование решением UIPM.

Мы надеялись на простое человеческое участие, но не встретили понимания положения нашей федерации заявил Киндерис

В международной федерации объяснили свою позицию необходимостью соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), которые предусматривают равные возможности для олимпийской квалификации и допуск спортсменов с национальной символикой.

В июле UIPM объявил о снятии всех ограничений в отношении российских пятиборцев начиная с августа 2026 года.