Москва20 октВести.Власти Польши обязали четырех россиян и 11 белорусов покинуть страну после попытки принять участие в чемпионате мира по каратэ среди молодежи. Об этом сообщает телеканал TVP World.
По информации издания, спортсмены въехали в Польшу по туристическим визам. Пограничная служба задержала их в городе Бельско-Бяла, где с 14 по 18 октября проходили соревнования по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года.
По словам представителя пограничной службы, всем 15 лицам было дано восемь дней на то, чтобы покинуть Польшу, что является самым коротким сроком, предусмотренным процедуройговорится в публикации
Всемирная федерация каратэ (WKF) объявила о временном отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в марте 2022 года.
В начале октября часть СМИ допускала участие каратистов из России и Белоруссии в польском чемпионате под нейтральным флагом. Однако Польский союз каратэ сообщал, что россияне отсутствуют в официальном списке участников.
Ранее Международный союз современного пятиборья лишил Литву права на проведение этапа Кубка мира. Причиной стали ограничения литовской стороны для российских и белорусских спортсменов.