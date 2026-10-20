Российских и белорусских каратистов выдворяют из Польши за попытку попасть на ЧМ

15 россиян и белорусов выдворят из Польши из-за попытки попасть на ЧМ по каратэ Российских и белорусских каратистов выдворяют из Польши за попытку попасть на ЧМ

Москва20 окт Вести.Власти Польши обязали четырех россиян и 11 белорусов покинуть страну после попытки принять участие в чемпионате мира по каратэ среди молодежи. Об этом сообщает телеканал TVP World.

По информации издания, спортсмены въехали в Польшу по туристическим визам. Пограничная служба задержала их в городе Бельско-Бяла, где с 14 по 18 октября проходили соревнования по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года.

По словам представителя пограничной службы, всем 15 лицам было дано восемь дней на то, чтобы покинуть Польшу, что является самым коротким сроком, предусмотренным процедурой говорится в публикации

Всемирная федерация каратэ (WKF) объявила о временном отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в марте 2022 года.

В начале октября часть СМИ допускала участие каратистов из России и Белоруссии в польском чемпионате под нейтральным флагом. Однако Польский союз каратэ сообщал, что россияне отсутствуют в официальном списке участников.

Ранее Международный союз современного пятиборья лишил Литву права на проведение этапа Кубка мира. Причиной стали ограничения литовской стороны для российских и белорусских спортсменов.